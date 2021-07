Denise Bronzetti replica al Consiglio di Previdenza: "Intervento in Aula nel pieno delle mie funzioni e prerogative istituzionali"

Fondi pensione allocati presso banche sammarinesi: arriva la controreplica di Denise Bronzetti alla dura nota di ieri del Consiglio per la Previdenza. “Nel mio intervento in Aula - scrive - ho fatto delle richieste e non delle affermazioni. Se espone a denunce penali la semplice istanza di conoscere le modalità ed i criteri con cui sono stati affidati i nostri fondi pensione, da parte di chi, per legge, ha ricevuto questo incarico, temo che la libera dialettica politica abbia perduto quel requisito democratico che dovrebbe avere”.

Bronzetti rivendica il fatto che “il rischio di perdita di milioni di euro dei fondi pensione affidati all'ex Banca CIS” debba suscitare “particolare attenzione da parte della politica”. Pertanto, aggiunge - “a protezione degli interessi della cittadinanza che mi onoro di rappresentare, senza offesa per alcuno né tanto meno senza alcuna attribuzione di responsabilità, ribadisco di aver svolto un intervento nel pieno delle mie funzioni e prerogative istituzionali, anche citando un organismo che ricordo essere nominato dal Consiglio Grande e Generale e che conseguentemente a questo deve rendere conto. Continuerò a svolgere il mio ruolo di ricerca della verità, - conclude - senza lasciarmi intimidire da qualsivoglia minaccia, alla quale negli ultimi anni sono stata, mio malgrado, abituata”.