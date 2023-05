Direzione PDCS: "Volontà unanime di proseguire la legislatura"

Il Pdcs riunisce Direzione e Gruppo consiliare, guardando alla crisi e ai prossimi passaggi istituzionali. Prende atto "con rammarico" della scelta di Rete di ritirare la delegazione di Governo, scelta definita "inattesa ed in forte discontinuità rispetto all’atteggiamento di seria responsabilità tenuto fino ad ora, al buon lavoro svolto insieme, che ha consentito di mettere in sicurezza la Repubblica - scrive in una nota al termine del confronto interno - ripristinare l’assetto di alcune importanti Istituzioni, dare stabilità ai conti pubblici ereditati in una situazione prossima al default".

Condividendo le posizioni espresse in queste ore da Sindacati e Associazioni di Categoria, conferma "la necessità di percorrere ogni strada e fare ogni possibile sforzo utile a creare le condizioni perché questa legislatura possa proseguire quantomeno fino alla sottoscrizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea".

Unanime, dunque, la volontà di proseguire la legislatura: la Direzione ha dato mandato a partito e delegazione di Governo di "iniziare già da domani il confronto con le altre forze di Maggioranza per accompagnare tutti i passaggi istituzionali utili a tal fine".