DML, Forcellini Reffi: "Partito concentrato su se stesso. La volontà è di correre da soli"

La politica è in fermento e mentre si susseguono incontri in vista dell'appuntamento con le urne, Domani Motus Liberi “si sta concentrando su se stesso”. “La situazione politica è in evoluzione e confusionaria” - commenta il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi, che guarda ai contenuti: “Stiamo lavorando in modo convinto sulla proposta per la San Marino del domani. Vogliamo che sia in continuità con quanto portato avanti fino adesso. Per quanto riguarda alleanze e apparentamenti, credo stiamo dimostrando che non sono tanto le riunioni più o meno nascoste che ci interessano. Chiaramente la volontà è di condividere o quantomeno trovare sinergie su quelli che sono i progetti importanti per il partito. Quindi massima apertura a chi ha la nostra stessa visione””.

Dialogo dunque aperto a tutte le forze politiche, ma al momento resta ferma l'intenzione di correre da soli: “La volontà è questa” - conferma il Presidente del partito. “Nel caso in cui emergano opportunità di valore le prenderemo in considerazione ma al momento – ribadisce – abbiamo tutta l'intenzione di presentarci da soli”.

Tante le sfide che attendono il paese. Tra queste, l'Accordo di Associazione: “Abbiamo sempre avuto una posizione chiara” - rimarca Forcellini Reffi - “la volontà è quella di capire qual è il contenuto dell'Accordo per valutare il valore che ha per San Marino, essendo un passaggio estremamente importante per non dire storico. I punti principali della nostra proposta sono in elaborazione, sicuramente mi sento di parlare dello sviluppo economico, in quanto riteniamo che il Paese abbia necessità di ripartire per trovare quelle risorse utili a tutti gli interventi che servono per una San Marino migliore”.

Nel servizio l'intervista al Presidente di DML Lorenzo Forcellini Reffi