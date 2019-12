Dopo il conferimento dell'incarico, Pdcs al lavoro per formare nuovo governo

Il commento a caldo di Giancarlo Venturini

Il Pdcs esce vittorioso dalla lunga notte elettorale, quasi doppiando il secondo partito, Rete, in termini di consensi. Ora si attende l'ufficialità del voto, con la riunione nel pomeriggio della Commissione elettorale che dovrà definire anche l'esito delle preferenze e dunque la nuova composizione consiliare che, dopo la tornata elettorale, vede assegnati 21 seggi alla Dc, 11 a Rete insieme ai 4 di Domani Motus liberi, in coalizione; 10 seggi a Libera, 8 a Noi per la Repubblica e 6 a Repubblica Futura. Unico escluso Èlego che non supera lo sbarramento del 5%.

Il sorriso di Giancarlo Venturini, al termine della lunga maratona elettorale di San Marino Rtv, la dice lunga sulla soddisfazione in via delle Scalette. "Ci hanno visto come un partito che dà sicurezza, ha commentato Marco Gatti - Il risultato da un lato ci fa piacere, dall'altro ci carica di responsabilità. Da domani il partito dovrò riunirsi e trovare una strategia di accordo con le forze politiche per mettere in piedi un governo forte".

Sentiamo il Segretario Pdcs Giancarlo Venturini al microfono di Annamaria Sirotti