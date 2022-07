Dopo "Scenari", Pdcs al lavoro sul percorso di riforme

Soddisfazione del Pdcs per il buon esito dell’evento “SCENARI – Conferenza sul Futuro San Marino”, nato per coinvolgere la cittadinanza sui percorsi di riforma imminenti. Oltre 120 i partecipanti. La tematica pensionistica, al centro della prima tavola rotonda, ha messo in chiara luce “la necessità di riformare il sistema previdenziale, ma anche le importanti opportunità che potrebbero derivare da migliori investimenti dei fondi pensione già presenti”. La seconda tavola rotonda, invece, ha affrontato le possibilità di sviluppo del settore energetico. Si è parlato di autonomia ed produzione di energia pulita. A questo riguardo – scrive la DC - “saranno fondamentali gli investimenti nelle infrastrutture già individuate, in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente. Dovranno essere recepite nel PRG e realizzate quanto più possibile in sinergia con l’Europa”. Infine, proprio sull’Accordo di Associazione con l’UE, l’Onorevole Tajani, ex-Presidente del Parlamento Europeo, ha confermato il buon andamento del percorso, e i buoni rapporti di San Marino con l'Italia.