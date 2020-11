Elezioni Giunte: alle 12.00 affluenza al 14,27%

La prima rilevazione dell'affluenza generale in questa giornata elettorale per il rinnovo della Giunte di Castello è al 14,27%, con un -6,82% rispetto alle amministrative del 2014. Il Castello più virtuoso è stato Montegiardino con il 22,83%, fanalino di coda Borgo Maggiore con il 12,39%.

Si sono già recati ai seggi per esprimere il loro voto i Capitani Reggenti. Sua Eccellenza Dolcini si è recato al seggio di Città, mentre Sue Eccellenza Cardelli a quello di Borgo Maggiore.

Il corpo elettorale è composto da 25.607 elettori: 13.147 femmine e 12.460 maschi. 25 i sammarinesi in isolamento domiciliare o in quarantena, per via del coronavirus, che voteranno da casa. Verranno raggiunti al domicilio dal seggio mobile speciale covid di cui fanno parte anche due sanitari.

Nei Castelli nei quali si è candidata una sola lista, le elezioni saranno ritenute valide soltanto se si recherà alle urne il 35% degli aventi diritto.