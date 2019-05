Europa, Ps: i sammarinesi vanno resi protagonisti della scelta tramite un referendum

Il partito socialista invita a valutare quanto si definirà nei nuovi assetti dell'Unione Europea. Al netto delle solitarie iniziative di carattere governativo, quelle di scarso confronto consiliare o di coinvolgimento pubblico, scrive il Ps, è arrivato il momento di rovesciare drasticamente l’approccio finora adottato. Prima di siglare atti, di carattere stringente per la Repubblica, occorre rendere direttamente protagonisti i sammarinesi - tramite la convocazione di un referendum – per farli decidere realmente sul loro futuro rapporto con l’Unione. Occorre aprire un vero dibattito, sottolinea la nota, in cui chiamare allo scoperto tutte le componenti politiche, sociali ed economiche rispetto ad una intesa che resta ancora troppo generalista e indefinita nei punti sostanziali. Nei prossimi giorni il Partito Socialista elaborerà una proposta con l’obiettivo di creare un fronte ampio e partecipato rispetto ad una scelta, conclude, che non può essere ne rimanere una prerogativa di pochi.