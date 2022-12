FAQ Progetto di Legge Distretto Economico Speciale a fiscalità agevolata

1. Che cos'è il Distretto Economico Speciale (DES)?

Il DES è un distretto fisico, non concentrato in un’unica area territoriale, che offre la localizzazione di imprese operanti in specifici settori di attività non concorrenziali con la realtà economica esistente con regime fiscale agevolato.

2. Che cos’è la residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

La residenza fiscale non domiciliata (RFND) è un permesso turistico, superiore ai 30 giorni ed inferiore ai 150 giorni, per chi soggiorna presso le strutture del DES.

3. Quali sono i soggetti che fanno parte del DES?

I soggetti che fanno parte del DES sono:

la società di gestione e le sue partecipate che realizzeranno l’investimento e il piano industriale;

le imprese clienti che si stabiliranno all’interno del DES;

i residenti fiscali non domiciliati (RFND).

4. Quali sono i requisiti per poter richiedere la residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

La residenza fiscale non domiciliata (RFND) è concessa alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:

a) Non abbiano condanne in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero;

b) Non abbiano la propria residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino o in Italia;

c) Non siano stati fiscalmente residenti a San Marino o in Italia negli ultimi sette anni precedenti la presentazione della domanda;

d) Non siano stati destinatari della misura di espulsione dalla Repubblica;

e) Non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all’art. 33 della legge n° 118/2010;

f) Non sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

g) Non sussistano condizioni ostative all’ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alle forze dell’ordine;

h) Soggiornino all’interno delle strutture del DES per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre);

i) Ottemperino al pagamento dell’imposta sostitutiva annuale (FLAT-TAX).