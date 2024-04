Farnesina: ecco il nuovo Ambasciatore a San Marino, "Ci uniscono impegno internazionale ed europeo"

Un tweet postato dalla Farnesina sui social e rilanciato dall'Associazione San Marino Italia, per congratularsi con il nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci. Il diplomatico, che subentra a Sergio Mercuri, anticipa in poche righe la visione del suo mandato: "Storia, arte, lingua e cultura, geografia e una profonda condivisione di valori uniscono, indissolubilmente, Italia e San Marino, in un comune orizzonte di impegno internazionale ed europeo al quale sono lieto e onorato di portare un contributo".

L'Ambasciatore Colaceci sale oggi sul Titano per un primo incontro con il Cerimoniale e dunque avviare quell'iter di accredito che prevede in seguito l'incontro con il Segretario agli Affari Esteri Beccari e che sarà suggellato dalla presentazione delle Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti.