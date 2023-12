Fine Negoziati UE, Šefčovič: "Un grande giorno per l'Unione europea, San Marino e Andorra"

Luca Beccari

La conferenza stampa del Vicepresidente della Commissione Europea, Maroš Šefčovič, insieme al Segretario agli Esteri Luca Beccari e al Primo Ministro di Andorra, Xavier Espot, ha segnato la conclusione ufficiale della trattativa per l'Accordo di Associazione portato avanti dai due Paesi, dopo che Monaco si è defilato.

"Un grande giorno sia per l'Unione europea, sia per San Marino e Andorra - ha detto Šefčovič - il livello è superiore rispetto all'accordo che l'unione ha con Norvegia Islanda e Liechtenstein. Il premier andorrano ha confermato il referendum nella seconda parte del 2024, e solo con esito positivo si procederà alla ratifica.

Il Vicepresidente della Commissione Europea ha poi ringraziato per gli sforzi durante due lunghi anni di negoziato, "che porteranno - ha detto l'esponente Ue - benefici ai piccoli Stati così come alla stessa Unione Europea". "Accordo che costituisce un importante precedente per altri Paesi terzi che intendono accedere al mercato interno dell'Unione Europea e manda un chiaro messaggio: l'Unione Europea è aperta a (stringere) solide relazioni con i Paesi vicini"

Šefčovič ha poi anticipato alla San Marino Rtv che il testo, una volta tradotto, sarà trasmesso al Consiglio Europeo che si è già espresso positivamente, dopodichè proseguirà l'iter per arrivare alla firma.

Ma sentiamo in proposito il Segretario agli Esteri Luca Beccari