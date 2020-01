Fmi incontra maggioranza e opposizione: riforme nel segno della 'sostenibilità'

Le criticità da risolvere e le riforme consigliate sono alcuni dei temi centrali dei confronti a palazzo Begni. La maggioranza parla di un incontro dal clima positivo e di un approccio interlocutorio dovuto anche al fatto che il Governo si sia insediato da poco. Sono stati trattati argomenti come Cassa di Risparmio, debito, riforma delle pensioni e introduzione dell'Iva. C'è "consapevolezza" dei problemi, commentano dalla maggioranza che si è detta disponibile a risolvere le questioni problematiche attraverso la coesione e la condivisione e tramite riforme sostenibili per il Paese. Sostenibilità intesa, tra le fila della maggioranza, come cambiamenti che non impattino in modo troppo aggressivo sulla popolazione.

Una visione diversa arriva invece dall'opposizione. Al suo interno, infatti, c'è chi ha interpretato la parola "sostenibilità" pronunciata dai rappresentanti del Fondo Monetario come la necessità di garantire una stabilità finanziaria per il Paese. Alle minoranze è stata chiesta un'opinione sull'attuale situazione politica. Tra le critiche alla nuova maggioranza, quella di aver scelto un Governo politico e non di scopo come auspicato, ad esempio, da Libera, e la scarsità di proposte politiche nel programma dell'esecutivo. I partiti si sono comunque detti disponibili a ragionare. L'opposizione segnala, infine, un dato positivo reso noto dal fondo monetario: un aumento percentuale del Pil rispetto alle previsioni legato ad una "stima preliminare".