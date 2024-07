G7 a Bologna, ministra Bernini su San Marino: "Aspettiamo nuovo Governo, continueremo a collaborare con il Titano"

L'intervento di Anna Maria Bernini

Si è da poco concluso il G7 Scienza e Tecnologia al Tecnopolo di Bologna: qui si sono ritrovati i ministri e le delegazioni dei '7 Grandi' per progettare un futuro piu' equo e sostenibile, con al centro la Scienza.

A presiedere i lavori la ministra per l’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, vista la presidenza italiana del G7. Per due giorni, al Tecnopolo, una serie di incontri tra ministri nei quali si è discusso, ad esempio, di nuova energia nucleare, di Spazio, di collaborazione con l’Africa e di biodiversità e difesa degli oceani.

Elaborata una dichiarazione finale. Abbiamo lavorato “per il benessere” e per il “futuro”, ha detto Bernini. La ministra ha rimarcato che la ricerca non deve essere usata per scopi ostili. Sono state sviluppate, poi, strategie per arginare la fuga dei cervelli. Al centro anche l’Intelligenza artificiale che "deve avere delle regole e essere al servizio della persona". Si è ragionato sul nucleare, a livello di ricerca, come fonte di energia pulita. Apprezzamento dei ministri, ha rimarcato Bernini, per il Piano Mattei del Governo per l’Africa. Ed è stata ribadita la condanna all’invasione dell’Ucraina.

La ministra ha risposto anche a una domanda di Rtv sul futuro della collaborazione con San Marino per Università e ricerca, una volta che sarà operativo il nuovo Governo e alla luce delle sinergie già attive. "Aspettiamo - dice Bernini - la visita dei nuovi insediati. E daremo sicuramente continuità agli accordi di collaborazione che già abbiamo".

A margine del G7 anche un evento al quale ha preso parte il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che saluta così istituzioni e cittadini dopo le annunciate dimissioni e l'inizio di una nuova fase all'Europarlamento.

Nel video le dichiarazioni di Anna Maria Bernini (ministra Università e Ricerca)