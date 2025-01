GDC: "La libertà di stampa è un pilastro da difendere con fermezza"

I Giovani Democratico Cristiani esprimono "profonda preoccupazione" per le dichiarazioni del Comitato di Redazione (CdR) della San Marino RTV, che chiede di fermare le ingerenze politiche nel lavoro giornalistico del servizio pubblico.

Nel comunicato, il gruppo sottolinea che "non è accettabile che i professionisti dell’informazione siano trattati come semplici addetti stampa della politica", ribadendo l'importanza dell' indipendenza editoriale per garantire un'informazione obiettiva e al servizio della comunità. "La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non deve mai essere compromessa," scrivono, richiamando al rispetto dei ruoli e dei confini come imprescindibile per preservare la trasparenza e l’autonomia della San Marino RTV.

I GDC ribadiscono la fiducia nel Direttore Generale Roberto Sergio, riconoscendone la professionalità e l'impegno nel gestire il frangente. Condannano però con fermezza "le pressioni, dirette o indirette, da parte di rappresentanti istituzionali" che rischiano di compromettere il lavoro della direzione e dei giornalisti.

Nella nota vengono ricordati gli episodi avvenuti in Ungheria e Polonia, dove le ingerenze politiche sui media pubblici hanno sollevato critiche e sanzioni a livello internazionale. "San Marino non può e non deve intraprendere un percorso che metta a rischio la propria reputazione e i suoi valori democratici," avvertono.

Infine, i Giovani DC esprimono solidarietà a tutti gli operatori dell’informazione, spesso vittime di "pressioni inaccettabili", e ribadiscono l’impegno a vigilare affinché la libertà di stampa sia sempre salvaguardata. "Continuiamo a difendere l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione per il bene della nostra Repubblica e delle sue istituzioni democratiche."