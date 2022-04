Giustizia: soddisfazione della maggioranza per le parole della ministra Cartabia

Sul fronte politico, soddisfazione della maggioranza per le parole pronunciate dalla ministra della Giustizia italiana Cartabia in occasione del 1 aprile. Per le forze di Governo rappresentano "un significativo riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi due anni". Il riferimento è, soprattutto, alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Interventi che, per Cartabia, sottolinea la maggioranza, sono "funzionali a una maggiore compatibilità" del sistema sammarinese con quelli europei. Rimarcata, nella nota, anche la "solidità dei rapporti bilaterali" con il Governo italiano.

