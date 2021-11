Gruppo Misto: No all'ipotesi green pass per i ristoranti

Per i quattro consiglieri del Gruppo Misto non si giustifica l'ipotesi di green pass anche a San Marino per l'accesso ai ristoranti visto l’attuale numero dei contagi in Repubblica che al momento – affermano - “non desta particolare allarme né difficoltà alla struttura ospedaliera”. Ogni eventuale limitazione – scrivono in una nota - compreso il Green Pass “dovrà essere calibrata solo ed esclusivamente sulle effettive esigenze della cittadinanza”.