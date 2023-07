Guerra in Ucraina tra i temi forti della Riunione annuale Osce: in arrivo la Dichiarazione di Vancouver

Conflitto in Ucraina al centro della discussione negli organismi internazionali. A Vancouver, in Canada, la 30esima riunione annuale dell'Assemblea parlamentare Osce a cui partecipa anche San Marino, fino al 4 luglio. Tema principale: il rafforzamento della sicurezza regionale promuovendo democrazia e inclusione. Al termine sarà adottata la Dichiarazione di Vancouver, con raccomandazioni a istituzioni e autorità su sicurezza, economia, ambiente e diritti umani. A Vancouver sono giorni di lavoro su più fronti. "La lotta dell'Ucraina per recuperare la sua piena indipendenza, sovranità e integrità territoriale resta in cima all'agenda politica di questo organismo", spiega Oscar Mina, capo della Delegazione consigliare sammarinese all'Assemblea Parlamentare Osce. Tra gli elementi emersi nelle ultime ore, spiega Mina, la necessità di "formalizzare, nella prossima riunione autunnale in Armenia, l'istituzione di una commissione parlamentare ad hoc sul conflitto russo-ucraino".

Nel video le dichiarazioni di Oscar Mina (Capo Delegazione consigliare sammarinese Assemblea Parlamentare Osce)