I giovani del Pdcs chiedono al partito di valorizzarli nelle scelte e negli organismi “oggi più di ieri”

Sono intervenuti numerosi all'Assise del Pdcs, tanti di loro hanno preso la parola “incassando” forte sostegno, considerazione e supporto da Delegati, Consiglieri, figure apicali del partito e Segretari di Stato. Sul valore aggiunto dei giovani nel dibattito politico hanno posto l'accento anche gli onorevoli Mario Mauro e Rosaria Tassinari, favorevolmente colpita dalla nutrita presenza di nuove leve.

Ora che si è chiusa la stagione dei Congressi con l'elezione di Giulia Muratori, classe 90, alla guida di Libera, i GDC invitano il proprio partito a metterli al centro della politica “oggi più di ieri”, valorizzandoli nelle scelte e negli organismi, “non esclusivamente quale semplice rinnovamento generazionale per il futuro”, ma come “riconoscimento meritocratico” del loro coinvolgimento attivo nel panorama politico e nel partito.

Il movimento giovanile di Via delle Scalette – che ringrazia il Segretario Gian Carlo Venturini per quanto fatto per i giovani fino ad ora - rappresenta una realtà vivace ed appassionata, e rivendica con orgoglio la propria lunga storia di impegno politico: “siamo – scrivono - l’unico vero movimento esistente che, da anni, porta avanti rapporti internazionali, formazione e alimenta spesso il dibattito interno con spunti, idee e qualche pungolo”.

Chiedono alla DC di continuare a credere in loro, fornendo strumenti per poter crescere. Durante il Congresso c'è chi, tra i delegati, ha persino avanzato l’idea di affidare proprio ai giovani cariche di primo piano negli organismi, come la Presidenza del Consiglio Centrale.

Proposta che i GDC accolgono con gratitudine: “Questo dimostra, ancora una volta, il riconoscimento del duro ed intenso lavoro portato avanti in questi anni”. E proprio in virtù del loro impegno e dei risultati conseguiti sul campo, sperano che questa proposta non cada nel vuoto.