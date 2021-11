Il congedo dell'Ambasciatore Jill Morris: siglato memorandum d'intesa che rafforza la collaborazione tra i due Paesi

Jill Morris

Oggi il congedo dell'Ambasciatore del Regno Unito, Jill Morris, prima britannica a ricoprire tale incarico diplomatico, assunto nel 2016, sia sul Titano che in Italia. Anni di proficuo lavoro, in stretto contatto con le istituzioni sammarinesi, registrando una decisa accelerazione nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, specialmente nell'ultimo anno con importanti accordi siglati e la visita in Repubblica prima del parlamentare Jeremy Hunt, poi della ex premier Theresa May e di una delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare britannico con cui si è concretizzata una collaborazione ai più alti livelli istituzionali.

Dopo alcuni confronti presso le varie Segreterie di Stato, questa mattina l'ultimo tassello con la firma di un memorandum di intesa insieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari; accordo che segna il rafforzamento della cooperazione già in atto in diversi ambiti. Infine, il saluto dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini nell'udienza privata a Palazzo Pubblico.

Nel video l'intervista all'Ambasciatore del Regno Unito a San Marino, Jill Morris.