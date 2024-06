Il corpo elettorale in numeri: dai centenari alle urne, ai giovani elettori

A due giorni dal voto, dopo i focus su programmi e candidati, il punto su chi, queste elezioni, le vivrà solo da elettore. Il corpo elettorale sammarinese è composto da 38.642 aventi diritto, di cui 17.760 maschi e 20.882 femmine. Gli elettori interni sono 23.545 mentre gli esteri sono 15.097 suddivisi rispettivamente in 32 e 8 sezioni elettorali.

Tra questi quasi 39mila votanti, fanno sapere dall'Ufficio elettorale, sono 244 i neo 18enni che per la prima volta eserciteranno il loro diritto di voto, 8 (e non sono davvero pochi) i centenari che il 9 giugno sceglieranno per chi votare.

Tra i candidati spetta al 21enne Andrea Menicucci lo scettro del più giovane, mentre Giovanni Giannoni, con i suoi 76 anni, quello più grande.