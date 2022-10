Il Segretario al Turismo Pedini Amati risponde a Libera

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati risponde al comunicato di Libera, che definisce come "l'ennesimo attacco". Afferma che "di dissesti bancari e spericolate operazioni bancarie riferite alla piazza finanziaria ne ho sempre parlato e ne continuo a parlare, lo faccio da molto prima che il vostro leader Ciacci diventasse tale, lo facevo quando si pretendeva facessi altro". Sulle questioni legate al conto Mazzini o al default CiS così come su Grandoni e Guidi dice di "non aver mai cambiato idea". Relativamente alle dimissioni di cui parla Libera, dichiara: "lasciatemi precisare che io non le ho mai presentate alla Reggenza, né promesse. Ho semplicemente chiesto ai colleghi del Congresso di Stato se visti gli accadimenti le ritenessero opportune". Poi continua: "Sui signori Stolfi, Andreoli o su altri politici ed ex politici con i quali Libera da tempo parla e insieme ai quali vorrebbe condurre ragionamenti politici, non ho di che rispondere se non che si tratta degli stessi politici con cui i leader di Libera hanno intrattenuto rapporti prima, durante e dopo la storia del socialismo".

