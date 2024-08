Il Segretario di Stato per l’Informazione Pedini Amati a colloquio con l’A.D. RAI Roberto Sergio

Nel video l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

Il Segretario di Stato per il Turismo, con delega all’informazione Federico Pedini Amati ha incontrato ieri a Roma, negli uffici della sede di Viale Mazzini, l’Amministratore Delegato e Presidente del CdA di RAI Roberto Sergio. Sul tavolo dell’incontro, che si è tenuto in un clima cordiale ma costruttivo, le questioni relative alla San Marino RTV: la necessità di perseguire un pareggio di bilancio, l’esigenza di un piano industriale e di un nuovo piano editoriale per la stagione ormai alle porte e, soprattutto, la necessità non più rinviabile della nomina di un Direttore Generale che guidi la San Marino RTV.

Il confronto proseguirà a ritmi serrati fin quando non saranno trovate le soluzioni necessarie a mettere in sicurezza la San Marino RTV, asset strategico per l’informazione nella Repubblica di San Marino e azienda che garantisce occupazione ad oltre 70 persone. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio, da parte sua, ha garantito di essere a conoscenza delle problematiche e di aver sul suo tavolo il dossier relativo all’emittente sammarinese.