Il semestre reggenziale di Oscar Mina e Paolo Rondelli

1 aprile - 1 ottobre 2022. Un semestre intenso, che sarà ricordato soprattutto sul piano legislativo e per alcuni appuntamenti internazionali epocali. Fisso il pensiero delle massime autorità dello Stato sulla guerra russo- ucraina, con appelli ricorrenti affinché tacciano le armi

Nel primo discorso all'Aula (21 aprile) è forte il monito dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli all'Impegno e alla responsabilità di politica e istituzioni. "Partecipi di un destino comune", che chiama tutti a fare la propria parte; con riforme strutturali non più procrastinabili.

Semestre come sempre scandito da impegni in territorio e trasferte all'estero per i Capi di Stato. Partenza in musica. A Palazzo Pubblico arriva Achille Lauro (22 aprile): l'artista romano si dice onorato di partecipare per San Marino allo Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Da un legame artistico recente ad un legame di lungo corso, basato sulla cooperazione - quello con i Vigili del Fuoco italiani (3 maggio) - e che si consolida con la visita del capo del Corpo nazionale Guido Parisi. I Capitani Reggenti sottolineano “lo spirito di dedizione e l'altruismo” che anima tutti i Vigili del Fuoco.

7 maggio, giornata di celebrazioni a San Marino della 93° Adunata degli Alpini. Il presidente ANA Sebastiano Favero e il Comandante delle truppe alpine Ignazio Gamba vengono ricevuti in udienza. “Questa adunata – dicono i Capi di Stato – è una festa per il popolo sammarinese che celebra il rapporto di antica e fraterna amicizia con l'Italia”.

Si torna all'arte, (11 maggio) la Reggenza visita il Padiglione di San Marino alla 59esima Biennale di Venezia, a Palazzo Donà delle Rose. Entra così in contratto con gli artisti e le opere realizzate seguendo il filo rosso del tema portante “Postumano Metamorfico”.

Un semestre anche di risultati sportivi. Dopo le medaglie olimpiche, altre grandi soddisfazioni per il Titano arrivano dai Giochi del Mediterraneo (25 – 26 giugno): la Reggenza in tribuna a Orano, in Algeria per la cerimonia di apertura, si unisce poi alla delegazione sammarinese, assistendo alle prime gare degli atleti biancoazzurri.

Rapporti bilaterali e attualità al centro dell'udienza concessa a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (30 giugno). Al centro la crisi Ucraina con il governatore che rimarca l'importante ruolo che San Marino può ricoprire nel contesto globale. Al vaglio anche possibili accordi di cooperazione con la Campania per fronteggiare la pandemia.

4 luglio, San Marino e Montenegro più vicine, accelerazione nei rapporti tra i due Stati. Il Presidente Milo Dukanovic accoglie la Reggenza a pochi mesi dalla sua visita sul Titano. Conferita alle Loro Eccellenze l'Onorificenza dell'Ordine della Gran Stella Montenegrina, il massimo riconoscimento come segnale di grande rispetto.

Il 12 luglio la Repubblica ospita l'incontro congiunto tra Commissioni Istruzione e Cultura di Italia e San Marino. Per la Reggenza è fondamentale “favorire, se non addirittura rendere costanti, tali momenti di confronto a livello parlamentare ravvivando quel tessuto di relazioni politiche a livello di organismi legislativi che possano fungere da sprone per l'azione anche dei rispettivi Governi”.

Uniti per la sicurezza: San Marino chiede di aderire a FIEP. Missione di valutazione in territorio (13 luglio) da parte dell'Associazione internazionale delle Gendarmerie e Forze di Polizia a Statuto Militare. “Anche per una realtà circoscritta come quella sammarinese è importante promuovere rapporti di collaborazione e di intesa in settori come la sicurezza”, dichiarano i Capi di Stato davanti alla delegazione guidata dal Maggiore Helder Manuel Gonçalves Garção.

San Marino e Regno Unito, è sull'onda di relazioni bilaterali che negli ultimi due anni hanno subito una forte accelerazione che rientra la visita della vice ambasciatrice del Eleanor Sanders. Inaugurata il 22 luglio la mostra “Vittoria – Elisabetta II, da Regina a Regina” alla presenza dei Capi di Stato.

Sul fronte interno, in Consiglio, arriva una svolta storica: il 31 agosto il Consiglio approva la legge che regolamenta l'Interruzione Volontaria di Gravidanza. Passaggio cruciale, estremamente delicato, che a un anno dalla celebrazione del referendum in materia, segna indelebilmente il semestre reggenziale.

Il 2 settembre, sale sul Titano Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità Italiana della Concorrenza e del Mercato. Durante l'udienza che precede il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, ribadisce – emozionato - il legame solido con la Repubblica tramandatogli dal padre.

Fortemente voluta dalle Loro Eccellenze, entrambi impegnati in ambito OSCE come Consiglieri, la visita a San Marino, il 12 settembre, dei vertici dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Al centro dei colloqui con la presidente dell'Assemblea, Margareta Cederfelt, e il segretario generale Roberto Montella la lotta alle fake news e l'attuale situazione in Ucraina. Proprio a questo proposito, la consegna di una lettera da parte della Reggenza con l'appello al dialogo tra le parte in conflitto.

Altre vittorie che danno lustro al Paese. San Marino Baseball, un'eccellenza sammarinese ricevuta (13 settembre) a Palazzo per celebrare il sesto scudetto, il secondo consecutivo. “Avete saputo regalare emozioni, una pagina che ci riempie di orgoglio”, il commento dei Capi di Stato.

Per il ritorno in classe, il 15 settembre, non manca l'incoraggiamento delle massime autorità dello Stato. "L’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi". "Grande senso di tristezza e di vuoto - scrivono - per la perdita di Simone e Giada”, i due giovanissimi studenti vittime di un tragico incidente.

Il giorno successivo (16 settembre), si procede alla firma del protocollo d'intesa tra l'Università Pontifica Salesiana, rappresentata dal Magnifico Rettore Don Andrea Bozzolo, e l'ateneo sammarinese. La Reggenza pone l'accento sull'importanza di forme sempre più frequenti di reciproca collaborazione fra università, unita alla promozione di attività d'interesse comune”.

L'8 settembre il mondo si ferma per la morte della Regina Elisabetta II. A Londra (18 settembre), nel giorno che precede i funerali solenni, presenti Capi di Stato, di Governo e rappresentanti di paesi di ogni continente. I Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli a Lancaster House firmano il libro di condoglianze e pronunciano un messaggio di tributo alla sovrana britannica esprimendo il cordoglio sentito e commosso delle Istituzioni e del Popolo sammarinese. In serata prendono parte al ricevimento di Re Carlo Terzo e della Regina consorte Camilla a Buckingham Palace. Quindi il giorno successivo (19 settembre) al termine di oltre 10 giorni di eventi, l'ultimo saluto alla Regina. Al termine della cerimonia funebre, la Reggenza partecipa al ricevimento offerto dal Ministro degli Affari Esteri britannico James Cleverly presso Church House.

Dopo l'omaggio alla Regina, i Capi di Stato volano a New York per la 77^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al Palazzo di Vetro (20 settembre) in video messaggio, un intervento in apertura del Vertice Transforming Education Summit. Attraverso le parole della Reggenza, San Marino porta all'Onu la scuola del futuro "Non solo competenze, ma anche socializzazione". Trasferta newyorkese conclusa con il ricevimento offerto dal Presidente USA Joe Biden, al Museo di Storia Naturale (23 settembre).