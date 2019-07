In aumento il numero di paesi accessibili con passaporto sammarinese senza visto

Buone notizie per i viaggiatori sammarinesi. Lo studio 'Passport index' del 2019 evidenzia la possibilità di viaggiare senza visto (o con eVisa o visto all’ingresso) verso 151 stati nel mondo, 14 in più rispetto all’anno 2016, rendendo più semplice viaggiare con il passaporto sammarinese. Le nuove località accessibili sono Antigua e Barbuda, Benin, Etiopia, Laos, Mauritius, Micronesia, Oman, Palau, Repubblica del Congo, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Tajikistan, Togo e Vanuatu.

Decisivo è stato il processo di internazionalizzazione voluto dalla Segreteria per gli Affari Esteri. Dal 2017 ad oggi sono stati firmati 14 accordi per lo stabilimento di relazioni diplomatiche, mentre 17 sono quelli in corso di definizione, con firma in arrivo nei prossimi mesi. Il Dipartimento Affari Esteri sta lavorando anche per permettere l’accesso agli e-Gate europei, i varchi di frontiera automatizzati, ai passaporti sammarinesi, attualmente costretti a passare tramite gli Agenti di Frontiera.





Leggi il comunicato stampa Segreteria per gli Affari Esteri