In Congresso le modifiche al regolamento anti-Covid per lo svolgimento degli eventi estivi

Sul tavolo del Congresso di Stato arrivano le modifiche al regolamento anti-Covid, un aggiornamento in sostanza alle disposizioni degli ultimi decreti legge, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei prossimi eventi pubblici di forte richiamo: il veglione studentesco del 12 giugno e l'evento test “The vibe is on” del 19 giugno. Si ragiona in particolare sulla possibilità o meno di prevedere un presidio sanitario per eseguire tamponi sul posto e con rilascio immediato di regolare certificato. Il Governo inoltre guarda all'imminente inaugurazione di The Market, in programma il 24 giugno: prevista l'apertura di un ufficio di informazioni turistiche in loco.