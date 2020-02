Indipendenza sammarinese: l'augurio di Nigel Farage

"In seguito alla presentazione del nostro movimento - scrive Nicholas Perpiglia di Indipendenza Sammarinese - abbiamo ricevuto la mail di Nigel Farage, leader britannico molto famoso sulla scena internazionale (e mente dietro la Brexit). Abbiamo avuto dei contatti con lui in passato, e ci ha fatto molto piacere ricevere questa mail augurale: "I hope your event went will. You must resist the forces that would sell you out to the European Union. Yours, Nigel. (Spero che il vostro evento sia andato bene. Dovete resistere a quelle forze che vi svenderebbero all' Unione Europea). "Non capita spesso che un leader internazionale di quel calibro, conclude, si interfacci con un movimento politico sammarinese.