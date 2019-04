Industria: il decreto che rende la vita più facile alle aziende

In Congresso di Stato la politica estera con lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Guyana. Il Governo ha poi confermato Eleonora Liberotti alla Direzione della Finanza Pubblica e le ha dato mandato, insieme al Direttore Generale dell'ISS e in coordinamento con tutti i Direttori degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato, di predisporre entro 60 giorni un progetto strutturato di accorpamenti, inclusi interventi di digitalizzazione per valutare eventuali costi e risparmi. Si è parlato anche di eventi con la Davis Cup 2019 in programma dal 15 al 21 luglio. Il Congresso ha inoltre adottato il Decreto Delegato sulle agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle fondazioni. Si procede poi con gli interventi per snellire la burocrazia per le imprese.

Lunedì scorso è approdato sul tavolo il decreto che introduce diverse novità per facilitare la vita agli imprenditori. Meno carta, più documenti telematici e via libera ad autocertificazioni. Viene eliminato il concetto di coerenza fra le attività dell'oggetto sociale e della licenza. Tradotto: le imprese saranno più libere di svolgere le attività ritenute più opportune, senza che qualcuno le blocchi. Cambiano anche i tempi per il versamento del capitale sociale: non più 60 giorni ma entro 120 mentre la tassa di primo rilascio della licenza non avverrà immediatamente ma verranno concessi 120 giorni. Altra novità: l'operatore economico potrà essere titolare di più licenze, fatta eccezione per quelle artigianali, il cui limite è di due. Si prevede, inoltre, che siano esentate sempre dall'ottenimento dell'autorizzazione le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori all'impresa.