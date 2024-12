La Reggenza all'Ambasciata di San Marino a Parigi

In mattinata, prima del rientro in Repubblica, i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, si sono recati all'Ambasciata di San Marino a Parigi, dove hanno espresso un caloroso ringraziamento all'Ambasciatore in Francia Leopoldo Guardigli, per i suoi buoni uffici in occasione della visita ufficiale all'Unesco ed anche per la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione per la riapertura della cattedrale di Notre Dame.

Insieme ai Capitani Reggenti, in Ambasciata, anche il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini: anch'egli ha espresso apprezzamento per il lavoro diplomatico svolto dall'Ambasciatore Guardigli e dai suoi collaboratori. Presente anche la presidente della comunità dei sammarinesi residenti in Francia, Marie Hélène Ugolini.