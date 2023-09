La Reggenza all'ONU per l'Assemblea Generale

Sono alla volta di New York i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Già fitta l'agenda lungo la settimana che vedrà tenersi, a Palazzo di Vetro, la 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Su invito del Segretario Generale, Antonio Guterres, i Capi di Stato parleranno al forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile. A confronto con tutti i leader mondiali per la revisione intermedia dell'Agenda 2030 e per l'attuazione dei 17 obiettivi che ne discendono. Fissato un altro ambito di confronto su un tema che resta di forte rilevanza: i Capitani Reggenti interverranno infatti anche alla riunione di alto livello sulle Pandemie. Nuove occasioni di scambio con Capi di Stato e leader politici mondiali anche contestualmente agli appuntamenti Istituzionali previsti dal Segretariato Generale ONU e su invito degli Stati Membri. La Reggenza, accompagnata da una delegazione diplomatica, sarà accolta dall’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, che insieme allo staff della Missione Permanente a New York, seguirà l’intera sessione dell'Assemblea Generale.