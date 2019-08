La Reggenza incontra il Sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin: si ragiona per gettare le basi di eventuali, future collaborazioni fra San Marino e il Comune bellunese

Nel video l'intervista al sindaco De Bernardin

La montagna e le sue bellezze, i suoi alti silenzi, i suoi ritmi, le sue regole: è tuttora il rifugio dell'anima per tanti sammarinesi, Rocca Pietore, e quella Colonia – chiusa ormai da 20 anni e oggi fatiscente – che è stata la casa estiva di intere generazioni di bambini, giovani e famiglie rimane un luogo del cuore, tra ricordi e nostalgie. Uno strappo che si vorrebbe ricucire il prima possibile. I sammarinesi lo chiedono in nome di un legame che si mantiene sempre forte. Questo lo spirito che ha suscitato l'incontro dei Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori con il Sindaco Andrea De Bernardin.

Sullo sfondo l'immagine di un territorio ferito dalla furia di Vaia, nell'ottobre scorso, e che ancora adesso porta i segni, evidenti, della devastazione. 600mila alberi abbattuti; 107 milioni di euro di danni stimati; strade da ripristinare; opere di contenimento per le valanghe da prevedere in attesa di un altro, lungo, inverno. Momenti di difficoltà che il Titano ha seguito con apprensione dieci mesi fa; un pensiero solidale che da subito si è tradotto in aiuto concreto.

Ed ora anche i Capi di Stato, entrambi con ricordi personali legati a queste zone, hanno scelto di trascorrere proprio qui un breve periodo di vacanza, con le rispettive famiglie, per dare un contributo all'economia del territorio. Un gesto notevolmente apprezzato dall'amministrazione comunale.

“Ogni estate – hanno ricordato i Capi di Stato - la Reggenza era solita fare visita a questi luoghi, sarebbe bello – hanno detto - recuperare questa consuetudine, così come sarebbe importante valutare future collaborazioni che possano permettere ai sammarinesi di tornare ancor più numerosi”. In sala molti cittadini che, al di là della Colonia in disuso ma da sempre innamorati di questa terra, possiedono una abitazione in Val Pettorina o semplicemente continuano ad andarci in villeggiatura. Una presenza che ha particolarmente colpito il Sindaco De Bernardin, il quale ha confermato la massima disponibilità a valutare progetti comuni tra le due realtà.

Guarda le immagini e l'intervista di Elia Gorini ad Andrea De Bernardin, Sindaco di Rocca Pietore (BL)