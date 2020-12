Libera completa i vertici: Dalibor Riccardi presidente, Michele Muratori coordinatore

Dalibor Riccardi e Michele Muratori

Libera completa la squadra. In modalità on line, la Direzione del partito ha nominato Dalibor Riccardi presidente, Michele Muratori coordinatore e Alessandro Izzo tesoriere. Pronta anche la Segreteria, con una maggioranza al femminile: su 20 membri, 11 sono donne. “Non per vincoli o quote - spiega Matteo Ciacci - ma come scelta strategica”. “Siamo pronti a partire con slancio” afferma poi il Segretario, che ai 110 membri del Direttivo ha illustrato le traiettorie strategiche da mettere in campo nei prossimi mesi.





Focus su lavoro, sviluppo e crescita dei diritti. Nel dibattito trova spazio anche l'emergenza Covid, con forti critiche alla gestione sanitaria della seconda ondata e alle difficoltà nel reperire risorse per dare sollievo alle attività economiche. “Con la definizione degli organismi – conclude – Libera avvia la sua attività riformista e di proposta che si deve frapporre al conservatorismo e al populismo dell'attuale Esecutivo”.

Leggi il comunicato stampa di Libera