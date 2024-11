Libera elegge all'unanimità Giulia Muratori alla guida del partito

Nel suo secondo congresso dalla fondazione Libera ha eletto all'unanimità, nuova segretaria, Giulia Muratori: “Come sempre ha dimostrato – commenta – Libera è un partito coinvolgente. Da parte mia ci sarà sempre apertura, confronto e condivisione. L'obiettivo è di collaborare con tutti gli aderenti, cercando di valorizzare il loro contributo” Nella mozione finale approvata dal congresso l'intenzione di proseguire nel percorso di riorganizzazione del centro sinistra che coinvolge il Partito Socialista e il Psd, anche se proprio durante il congresso c'è stata qualche frizione: “Il processo di aggregazione non è a rischio. Ci sono state delle incomprensioni col Psd – dichiara Giulia Muratori – ma troveremo una sintesi e ci chiariremo”.

Tra i temi capisaldi dell'azione di Libera, la questione morale; la gestione del debito, il diritto alla casa, una sanità e un welfare per tutti; il contrasto alla crisi della natalità; la sostenibilità e la transizione ecologica; un patto per i giovani e l'Europa. Espressa convinzione nel progetto di governo ma anche attenzione all'opposizione, in particolare a Rete e Demos. In merito agli altri alleati di Governo – oltre il Psd - il rapporto di collaborazione con la Democrazia Cristiana, recita la mozione finale, è caratterizzato da un dialogo intenso e costante e rappresenta un esempio di come sia possibile mettere da parte le divergenze, per uno sviluppo condiviso e sostenibile. Lo stesso spirito di collaborazione, si afferma nel documento, è la guida nei rapporti con Ar ed Elego. Libera osserva inoltre con rispetto il percorso di ricostituzione di un'area di centro destra, pur ritenendolo distante dalla sua visione politica.