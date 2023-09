Libera punta su IGR e ICEE: "Redistribuzione delle risorse pubbliche"

Libera torna sul tema delle politiche sociali, sulla scia della Csdl, rilanciando la necessità di una redistribuzione equa delle risorse pubbliche, “ed è per questo – sottolinea il partito - che riteniamo prioritario concretizzare il progetto dell’ICEE. Strumento che abbinato alla riforma fiscale adeguata – sostiene il gruppo “Nuova giustizia sociale” – consentirà di “disporre di tutti gli strumenti per calibrare politiche economiche e sociali da indirizzare a favore del welfare”. Si parte da un fondo per la non autosufficienza rivolto in primis agli anziani, per poi puntare sulla necessità di “risorse da destinare per il potenziamento dei servizi di assistenza territoriali, potenziando la qualità delle cure domiciliari con l’introduzione della figura del geriatra di famiglia, la valorizzazione dell’infermiere e del medico di famiglia e del caregiver familiare”.

Infine una riflessione sul mondo dei giovani: per Libera servono risposte per l’emergenza casa e più servizi per le giovani coppie. "Una visione – conclude – che deve diventare prioritaria nell’agenda politica del prossimo Governo, visto che questo attuale si è rivelato fallimentare senza alcuna idea concreta sul futuro del Paese”.