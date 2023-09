Lotta al clientelismo, Rete annuncia iniziative di legge

“Non possiamo permetterci di tornare indietro”. Rete richiama la lotta all'illegalità e al clientelismo quali principi d'azione del Movimento, e indica nel bene comune l'obiettivo del fare politica. Chiede così soluzioni per tutelare la popolazione e garantire uno sviluppo virtuoso e sostenibile. Dice no a politiche obsolete e si dice al lavoro per progettare regole innovative, ricordando quanto fatto nell'ambito delle risorse ambientali, con il Progetto di legge sullo SPES, sul diritto all’acqua e all’energia. Annuncia così iniziative di legge contro il clientelismo e per recuperare risorse pubbliche da quanti – scrive - che si rapportano con San Marino solo in termini parassitari.