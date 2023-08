Nuove turbolenze in maggioranza, all'interno del gruppo consiliare di Npr. A fine luglio cinque dei sette consiglieri di “Noi per la Repubblica” hanno infatti inviato una lettera con forti critiche al Capogruppo Matteo Rossi, recentemente nominato. L'unico del gruppo a non firmare la lettera, Gerardo Giovagnoli che è del Psd come Rossi.