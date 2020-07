Il debito estero da 500 milioni di euro è il tema dei temi dell'agenda di Governo, al centro – ieri sera – anche della puntata di Palazzo Pubblico. In questi giorni sono uscite alcune indiscrezioni sugli advisor per il maxi prestito internazionale. Non c'è solo JP Morgan. Il Segretario Gatti, nell'intervista parla anche di Rothschild che, oltre a collocazione di titoli, si occupa di consulenze in ambito finanziario.

Nel video l'intervista al Segretario alle Finanze Marco Gatti