Ministro Santanchè visita San Marino: nuova intesa sul turismo “motore dell’economia”

Si rinnova la collaborazione tra San Marino e Italia in ambito turistico. Sul Titano la visita del ministro italiano del Turismo, Daniela Santanchè, in Repubblica per una serie di incontri istituzionali tra i quali l’udienza a Palazzo Pubblico con i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

Santanché ricevuta nel pomeriggio dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, nella sede della Segreteria, per un colloquio e la firma di una dichiarazione congiunta. Un’intesa che si rinnova, dunque. Al centro una serie di iniziative, dalla collaborazione per la Seconda conferenza europea UNWTO sul turismo accessibile che si terrà in Repubblica a novembre al già avviato “TTT” che punta sul fare squadra tra territori.

Il Ministro è stato poi ricevuto in udienza dai Capi di Stato. Presenti esponenti di Governo, consiglieri e capitani di Castello. In Aula, da Pedini Amati, il riferimento alle difficoltà che le popolazioni emiliano-romagnole stanno attraversando a causa dell'alluvione e l’esortazione ad aiutarle promuovendo i loro territori. Turismo come “motore delle economie delle nazioni”, ha sottolineato Daniela Santanchè che si è detta orgogliosa di ricevere l’onorificenza dell’Ordine equestre di Sant’Agata e ha ringraziato San Marino per l’aiuto prestato alle popolazioni alluvionate.

Dalla Reggenza un riferimento al legame di amicizia che "sempre si rinnova" tra i due Paesi. "Il settore del turismo - hanno affermato i capi di Stato - è luogo privilegiato sul quale costruire insieme progettualità di rilievo tramite le quali presentarci agli interlocutori politici e culturali di ogni nazione. Il turismo non ha confini".

Nel video le interviste a Daniela Santanchè (ministro del Turismo) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)