MIS: "Paure e giochini politici dietro l'ostruzionismo delle opposizioni"

Torna sull'assestamento di bilancio, approvato in Consiglio il 13 settembre scorso, anche il Movimento Ideali Socialisti. I Consiglieri Rossano Fabbri e Denise Bronzetti hanno relazionato al Direttivo sulle recenti dinamiche politiche. “L’atteggiamento dell'opposizione che ha esasperato il dibattito, anche su provvedimenti sostenuti dalle stesse forze, sostenendo di essere riusciti a commissariare governo e maggioranza, in realtà – è stato sottolineato in una nota - ha palesato le paure delle singole forze di opposizione, che nella reciproca marcatura a uomo, temevano la fuga in avanti soltanto di alcuni partiti di minoranza con l’obiettivo di consumare accordi politici di prospettiva”.

Giochini politici da cui il MIS si discosta, soprattutto in un momento così importante, con temi cruciali per il futuro della Repubblica, “come l'Accordo Ue o progetti di sviluppo, che possono evitare che siano sempre e solo i cittadini a doversi sacrificare” - rimarcano. Dialogo sempre aperto con l'opposizione, - continuano - “purché improntato al bene comune”. MIS rilancia infine l'appoggio al progetto politico Alleanza Riformista.