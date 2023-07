Movimento Democratico entra ufficialmente nel Psd: "Vogliamo rafforzarci, con un'identità chiara"

Nuovi assetti politici nel centro-sinistra sammarinese: Movimento Democratico entra ufficialmente nel Partito dei Socialisti e dei Democratici; un avvicinamento annunciato da tempo e che si concretizza con l'Assemblea congressuale del Psd a Murata.

Si tratta del primo passaggio di quello che è stato definito come un nuovo corso caratterizzato dall'incontro tra personalità politiche con esperienza e volti nuovi. Oltre all'unione con Md, il Psd sta portando avanti l'aggregazione anche con Partito Socialista ed Elego. “Finita la stagione dell'antipolitica – affermano dal partito – si apre una nuova fase, nel segno della tradizione, della partecipazione e del riformismo”. Tutto questo in un periodo di fibrillazioni per la politica sul Titano, tra nuove formazioni e cambiamenti negli scenari attuali.

Durante l'assemblea non sono stati eletti nuovi vertici di partito, non essendo un Congresso, ma si è fatto il punto sull'attività svolta dai membri del Governo – alle forze politiche presenti sono legati i segretari di Stato al Turismo e all'Istruzione, Pedini Amati e Belluzzi – e si è relazionato sull'attività del gruppo consiliare. "Vogliamo rafforzarci ancora - afferma il segretario del Psd, Gerardo Giovagnoli - sulla base un'identità chiara". Tanti i temi forti, dall'integrazione europea alla transizione energetica, dal mantenimento e lo sviluppo dello stato sociale all'innovazione. "Significa coerenza dal punto di vista politico - commenta Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo in assemblea come rappresentante di Md - perché già da tempo collaboriamo con il Psd. Manca un'unione delle forze a sinistra, quindi noi continuiamo il nostro percorso e ci auguriamo che anche altri amici e compagni ci raggiungano".

Nel servizio le interviste a Gerardo Giovagnoli (segretario Psd) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)