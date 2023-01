Nicolini sul caso Assange: "Ha solo detto la verità". E invita a riflettere sulle interferenze tra politica e giornalismo

Nel video l'intervento in APCE della Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock e il collegamento del Capo delegazione di san Marino presso APCE, Marco Nicolini.

Effetti e strategie nel conflitto russo-ucraino che si ripercuotono sui rapporti tra Stati. Domani a Strasburgo dibattito d'urgenza sulle questioni giuridiche e sulle violazioni dei diritti umani con la partecipazione dell'attivista ucraina Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022.

Ma l'annuncio della fornitura dalla Germania di carri armati a Kiev già scalda il confronto. In Emiciclo l'intervento della Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, incalzata dalle domande dei parlamentari: “Puntarsi il dito reciprocamente – dice – serve solo a dividere l'Europa. “L'ho detto già negli ultimi giorni: sì, dobbiamo fare di più per difendere l'Ucraina, - aggiunge - sì, dobbiamo fare di più anche sui carri armati. Ma la parte più importante e cruciale è che lo facciamo insieme e che non facciamo il gioco di darci la colpa in Europa perché stiamo combattendo una guerra contro la Russia, e non l'uno contro l'altro".









Baerbock che non ha mancato neppure di insistere sulla necessità di dare ulteriore impulso all'azione del Consiglio d'Europa, come ricorda il Capo delegazione di San Marino, Marco Nicolini, fresco di nomina a Vice Presidente dell'Assemblea: "La Ministra ha rilanciato l'operato del Consiglio d'Europa che necessita di essere più invasivo a suo dire, nel senso che le risoluzioni, e soprattutto le sentenze della CEDU, devono essere rispettate, mentre i grandi Paesi spesso non lo fanno".

Focus anche sull'odissea di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, accusato di spionaggio dagli Stati Uniti, tuttora detenuto nel Regno Unito. "C'è stato un interessantissimo side event con la moglie di Julian Assange e gli avvocati che lo hanno seguito in questi anni. Ci sono tante ingiustizie nel mondo che dovrebbero farci arrossire - afferma Nicolini - ma l'ingiustizia che Assange sta patendo dovrebbe coinvolgere tutti. Lui ha solo detto la verità. Ha voluto rendere pubblici dei documenti autentici. Questo dovrebbe far pensare la politica che vuole interferire nel giornalismo e i giornalisti che vogliono interferire nella politica".

