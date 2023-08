Nove ambasciatori presentano le lettere credenziali

Cambia la forma, ma non l'alto significato della Cerimonia di accreditamento, con le credenziali consegnate ai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano ed Adele Tonnini da 9 nuovi Ambasciatori. In campo l'importanza del multilateralismo, nell'obiettivo comune della ricerca della pace e della sicurezza; in parallelo, l'ambito bilaterale, messo a fuoco, per possibili forme di collaborazione, già negli incontri di ieri. Con Ricardo Javier Varela Fernàndez, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay, nella volontà di relazioni più intense. Bassam Essam Rady, è Ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto – ci sono le sfide comuni ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nathaniel Imperial, Ambasciatore della Repubblica delle Filippine, con la quali rafforzare la cooperazione in ambito adottivo. Naser Al Balooshi è ambasciatore del Regno Unito del Barhein: si approfondiscono temi di carattere economico. Kais Abu Dayyeh, si accredita quale Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania: verso accordi in ambito economico finanziario, ma anche turistico. Focus sullo stato del negoziato per l'Associazione UE con l'Ambasciatore della Repubblica di Slovenia, Matiaz Longar. Collaborazioni che si allargano fino alla Repubblica dell'Azerbaijan, con il nuovo Ambasciatore Rashad Aslanov: si guarda al settore dell'energetico e delle risorse minerarie. Relazioni fino al sud America: Ambasciatore della Repubblica cilena è Ennio Augusto Vivaldi Vèjar - 15 anni di rapporti fra i due Paesi. Ambito turistico e culturale nei rapporti con la Colombia, presenta le credenziali l'Ambasciatore Ligia Margarita Quessep Bitar.

“La diplomazia e la politica estera – commenta il Segretario agli Esteri, Luca Beccari - sono sempre stati un asset importante per la Repubblica di San Marino, forse una delle frecce al nostro arco più importanti. Dobbiamo continuare ad investire su questo: oggi viviamo una realtà che ormai esce dalle logiche geografiche; San Marino può avere relazioni con tutti gli Stati anche lontani, piccoli o grandi, con caratteristiche diverse e in questo nascono opportunità. Ma soprattutto, si rafforza la nostra sovranità: ogni volta che uno Stato viene qua a presentare le credenziali è un omaggio alla nostra sovranità”.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari