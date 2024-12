Ondata di furti sul Titano: il tema entra nel dibattito politico

Dopo l'ondata di furti sul Titano, il tema sicurezza entra nel dibattito politico. Ben 11 i furti in abitazione in poco più di due settimane: gli ultimi sei in zona Ca' Ragni e, nei giorni precedenti, in altre aree del territorio come Ventoso e Montegiardino. Fatti di cronaca che hanno suscitato le reazioni dei partiti.

Dall'opposizione, interviene con una nota Repubblica Futura. “Mentre il Governo è in trasferta a inaugurare iniziative natalizie estere – attacca Rf – i ladri con sempre maggiore frequenza visitano le nostre abitazioni”. La forza politica chiede all'esecutivo se abbia in cantiere misure per rafforzare la sicurezza magari, scrive Rf, “mettendo a disposizione delle forze dell'ordine maggiori risorse”. Per il partito, non basta il “semplice suggerimento di acquistare impianti di sicurezza”.

Dalla maggioranza, il Psd che mette la sicurezza al centro del futuro di San Marino, anche in vista di un aumento dei flussi di persone con l'Accordo di associazione, e fa una serie di proposte, tra le quali il potenziamento dell'organico della Gendarmeria, la ripresa del progetto del “Polo della Sicurezza” di Valdragone, nuovi strumenti tecnologici ai militari e più autonomia amministrativa e finanziaria.