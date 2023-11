Opposizioni su Pedini Amati: "È inadatto al ruolo istituzionale che ricopre"

Le opposizioni compatte replicano alle affermazioni fatte in Conferenza stampa dal Segretario Pedini Amati. "Incapace di distinguere quanto avviene per fatti esercitati nel proprio ruolo - scrivono - e quanto per iniziativa di indagini". I partiti contestano quanto riferito pubblicamente dal Segretario in merito alle indagini preliminari della magistratura italiana e alle generiche accuse mosse in Aula verso “consiglieri-avvocati” che avrebbero agito ai suoi danni.

Indigeste anche le dichiarazioni in diretta tv su trattative riservate fra Stati e la riposta in conferenza stampa alle interpellanze. "Questo è il senso di Federico Pedini Amati per le istituzioni - scrivono -, un Segretario che deve continuamente soddisfare il proprio ego". "È inadatto al ruolo istituzionale che ricopre" - concludono.