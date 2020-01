Osservatorio Frontalieri, Libera: “Auspicio accelerazione dal nuovo governo”

Economia e lavoro, al centro nell'incontro organizzato ieri da Libera. Ospite l'assessore emiliano romagnolo del PD Emma Petitti, insieme al vicesegretario nazionale CGIL, Vincenzo Colla. “Una occasione – dice Libera – anche per tenere vivi i già solidi legami con il PD di Rimini e dell'Emilia-Romagna, ribadendo il proprio appoggio alla candidatura di Emma Petitti alle regionali”.

Si è parlato di integrazione fra i due territori: vicinanza geografica come opportunità di lavoro per le imprese, ma anche di scambio nell'ambito della sanità, dell'istruzione professionale e universitaria, delle conoscenze tecnologiche.

In testa stanno naturalmente le problematiche connesse al lavoro transfrontaliero per cui il vicesegretario nazionale Cgil Colla ha sollecitato uno statuto dei frontalieri. Mentre Libera torna a sollecitare l'istituzione di un Osservatorio sul lavoro frontaliero, dopo la bocciatura in Consiglio Grande e Generale dell'ordine del giorno sul tema.

A tal proposito, nel video, le dichiarazioni di Gilberto Piermattei di Libera