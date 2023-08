Partito Socialisti e Democratici, Luca Lazzari nuovo Presidente

A una settimana dall'Assemblea Congressuale che ha formalizzato l'ingresso di Movimento Democratico nel Psd, il partito riunisce il Consiglio Direttivo per un altro passaggio, quella della Presidenza, con il testimone che passa da Matteo Rossi a Luca Lazzari.

“E' stato sicuramente un mandato importante per me – dice Matteo Rossi - e altamente formativo. E' stata la mia prima esperienza politicamente di rilievo e mi ha dato l'opportunità di crescere, perché si arriva fino in Consiglio Grande e Generale … Per cui io auguro a chi viene dopo di me, a Luca Lazzari, in futuro ad altri ragazzi che hanno questa opportunità per mettersi in gioco, di sfruttarla. Il bilancio è sicuramente positivo. Il partito è riuscito ad arrivare alle elezioni ed essere al Governo. Abbiamo avuto un'esperienza di Governo che sta volgendo al termine. Da questa Assemblea usciamo più forti e rinvigoriti e col progetto politico dell'aggregazione sempre in atto. Per cui c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di continuare. Io faccio un passo di lato, ma rimango operativo e a disposizione del partito”.

“Io ringrazio – commenta il neo Presidente, Luca Lazzari - innanzitutto Matteo, per il gesto di generosità. Non era scontato, ha scelto di favorire l'accoglienza e l'integrazione. Poi ringrazio ringrazio la Direzione del partito per la fiducia che cercherò di ripagare al meglio possibile. Io penso a questa presidenza come a un momento di organizzativo di preparazione, delle elezioni del 2024 e del Congresso del 2024”.



Nel video, le interviste a Matteo Rossi e a Luca Lazzari