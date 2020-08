Pdcs: torna la Festa dell'Amicizia, dibattiti e confronti sul "progetto Paese"

Nel servizio, l'intervista al segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini

Dalla Festa dell'Amicizia della Dc uscirà, si prevede, la linea politica dei prossimi mesi. Il Pdcs si prepara al weekend con il tradizionale evento, alla 47esima edizione. Tre serate, da venerdì 21 a domenica 23 agosto a Serravalle, con una riorganizzazione degli spazi vista la necessità di garantire la sicurezza. Confermato il 'format' principale, cioè le prime due serate di dibattito e la terza con l'intervento del segretario politico Gian Carlo Venturini. Venerdì il confronto con associazioni di categoria e sindacati sul “Progetto Paese” e sabato quello con i partiti sull'accordo di associazione.

Un evento, per il capogruppo in Consiglio, Francesco Mussoni, che segnerà la direzione politica dell'autunno anche in vista del Congresso di ottobre. Si torna allora a parlare di riforme per “mettere in sicurezza e rilanciare” la Repubblica. Le recenti dichiarazioni dell'alleato Domani Motus Liberi, che auspicava la presentazione di "adeguate garanzie collaterali" da Banca Centrale per il rimborso degli importi concessi dalla Bce ed esortava ad "attuare un progetto di sistema condiviso", sono state accolte positivamente dalla Dc e, spiega Mussoni, rientrano nelle riflessioni di proposta delle forze politiche.

Il nostro, spiega Venturini, è “un partito popolare” e “l'unico che può ancora vantare una solidità”. Prevista anche la festa di tesseramento, con un riconoscimento agli iscritti storici. Impegnato, nell'organizzazione, anche il giovanile che si occuperà di sicurezza, in questo periodo segnato dal Covid, e di comunicare soprattutto attraverso i social. Anche i Gdc si avvicinano al congresso del 19 settembre. Ma non mancherà il divertimento: ogni sera sul palco le orchestre del folk. La Festa dell'Amicizia arriva in un momento caldo per la politica, specie sul fronte giustizia, con le accuse da parte delle opposizioni di voler influenzare l'organizzazione del Tribunale.

