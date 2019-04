Psd sui titoli Demeter

Il PSD torna sulla vendita di uno dei titoli Demeter: “Cosa apprezzabile – scrive – perché ha messo in sicurezza 20 milioni di euro, ma non deve far dimenticare che quei titoli sono stati acquistati in palese conflitto di interesse, violando le normative interne di BCSM che devono salvaguardare proprio gli investimenti fatti con denaro pubblico”. Aspetti che per il PSD “restano in attesa sia del Tribunale che delle azioni amministrative che dovrà fare la stessa Banca Centrale”. Tornando invece alle ordinanze relative al cosiddetto “caso titoli”, per il PSD resta da chiarire se in fase di acquisto si sia verificata la “perdita per Banca Centrale di circa 400mila euro per non aver ponderato il rischio del cambio”. La cessione del titolo, conclude, rappresenta una rottura con la passata gestione di Banca Centrale. Attendiamo “un apprezzamento anche da parte del Governo, smentendo così i rumors che parlano invece di una sfiducia della maggioranza verso questa governance di BCSM”.