Reggenza: nel commiato l'invito a non sprecare l'occasione di un cambiamento virtuoso

I Capitani Reggenti, nell'ultima sessione consiliare del semestre, hanno pronunciato il loro discorso di saluto all'Aula. "Un mandato non facile, iniziato nel pieno dell'emergenza sanitaria, quando l'obiettivo prioritario – spiegano – era contenere la diffusione del virus e garantire cure adeguate alla cittadinanza". “In quei giorni terribili – ricordano – abbiamo ritenuto doveroso manifestare alla nostra popolazione vicinanza, solidarietà e l'assicurazione di poter contare sul massimo impegno delle istituzioni e delle strutture preposte”.

La Reggenza rimarca l'importanza di non far mancare risorse ed energie per garantire uno dei diritti fondamentali, quello della salute e si sofferma sulla solidarietà alle fasce più deboli, nel momento in cui la pandemia rischia di creare nuove disuguaglianze e di aggravare quelle già esistenti. "L'emergenza - continuano i Capi di Stato - ha mostrato la grande capacità di imprese e categorie economiche, a conferma di quanto un'economia reale, solida e attiva, possa risollevarsi in un momento tanto drammatico. Da qui l'invito a chi guida il paese a non sprecare l'occasione di un cambiamento virtuoso, coinvolgendo anche la scuola.

