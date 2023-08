Repubblica Futura: preoccupati per le condizioni di legittimità del Consiglio Direttivo di Banca Centrale

Con una lettera inviata ai Capitani Reggenti, all'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea dei soci e al collegio Sindacale di Banca Centrale, Repubblica Futura esprime preoccupazione rispetto alle condizioni di legittimità nelle quali si trova il Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, rispetto a precise requisiti di legge relativi a cittadinanza o residenza a San Marino, che la nomina di Catia Tomasetti e di Emanule Boni rispettivamente presiedente e membro del Consiglio direttivo, non avrebbe rispettato. “Banca Centrale – si legge ancora- sul proprio sito internet non riporta fra i membri del Consiglio Direttivo Emanuele Boni, elemento che fa arguire che la nomina disposta dal Consiglio Grande e Generale non sia andata a buon fine, fatto di cui i membri del Consiglio Grande e Generale non sono stati resi edotti formalmente” A questa condizione – scrive RF- si aggiungono le dimissioni di Antonella Mularoni dal Consiglio Direttivo di Banca Centrale che riducono ipso facto a due i componenti del Consiglio Direttivo di BCSM cittadini sammarinesi o residenti. “Riteniamo non possa essere elusa una norma che è elemento di garanzia rispetto alla presenza in territorio dei massimi esponenti dell’organo decisorio di BCSM- conclude RF- intendiamo sollevare formalmente la questione in quanto a oggi non è pervenuta ai membri del Consiglio Grande e Generale nessuna comunicazione formale dal Consiglio Direttivo di BCSM. Repubblica Futura è preoccupata circa la legittimità delle sedute del Consiglio Direttivo dal 24 aprile 2023 e poi successivamente dal 14 luglio 2023 con le dimissioni della Sig.ra Antonella Mularoni, come anche dalle modalità di scelta su quale dei membri nominati dal Consiglio Grande e Generale ammettere e quale escludere”.

