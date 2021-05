RETE conferma l'unità al proprio interno: "Nessuna defezione in Consiglio"

Sentiamo Emanuele Santi

RETE dissipa le ombre che nell'ultimo mese si sono addensate sul Movimento, rivendicando compattezza: acqua passata al momento le frizioni interne e il dissenso sulla linea politica che sarebbe stato sollevato soprattutto da due Consiglieri pronti a dimettersi, salvo poi ricucire lo strappo. "Nessuna defezione in Consiglio, - fa sapere Emanuele Santi - il movimento è unito".

A proposito dei fatti di Via Giacomini, tutti concordi sull'inopportunità dell'atto, puntualmente stigmatizzato, e “a cui sono seguite pubbliche scuse – evidenzia Andrea Giani – come mai accaduto nella storia politica almeno degli ultimi 15 anni”. E sull'eventualità che tutto ciò abbia indebolito il rapporto con l'elettorato, Santi ritiene che “il giudizio delle persone vada oltre il singolo episodio. Molto dissenso verso RETE proviene da chi non l'ha non votata, ed è a scopo strumentale per depotenziarlo e scalfirlo perché sta facendo bene. Le critiche ci sono ma in tanti ci manifestano il loro sostegno”.









Divergenza di vedute che rientra nella normale dialettica politica – dicono - anche nei rapporti con gli alleati. Un richiamo alla bocciatura della riforma dell'Agenzia per lo Sviluppo: “Al di là dei piani di ristrutturazione – osservano – ci sembra che l'Agenzia sia ancora ferma alla situazione di un anno fa senza un chiaro indirizzo politico sul percorso da intraprendere”.

Pronti ora a tornare tra la gente: maggio sarà un mese di appuntamenti in presenza. La sede riapre le sue porte per i Mercoledì di RETE. Poi due serate pubbliche: il 13 maggio al Centro Gualdo sulle modifiche al Codice Ambientale; la seconda il 17 maggio alla sala polivalente di Murata sulla cannabis terapeutica. In più un nuovo format: “A tu per tu”, confronto a due tra cittadino ed un consigliere di RETE sull'attualità politica: si parte l'11 maggio, dalle 17 alle 19, con Daniela Giannoni; e il 15 maggio, dalle 10 alle 12, con Gloria Arcangeloni.

Nel video l'intervista a Emanuele Santi, segretario politico Movimento RETE.