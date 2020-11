Rete: passi concreti verso la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero e la riscossione dei crediti dovuti allo Stato

Rete torna sui recenti lavori consiliari richiamando in particolare la ratifica di due decreti legge, il 157 e il 142, mirati a “fare emergere i patrimoni nascosti al fisco e a far riscuotere allo Stato i crediti dovuti”. Due obiettivi – si legge nella nota - per cui il movimento “ha sempre lavorato e che finalmente trovano una traduzione”.

Il primo – spiegano – prevede che i debiti verso lo Stato contratti dai possessori di obbligazioni ex Asset Banca siano loro decurtati dal rimborso dell'obbligazione stessa; il secondo, invece, punta alla regolarizzazione dei patrimoni all'estero indicando per i detentori l'obbligo di fare una dichiarazione dei redditi a parte, e prevedendo - in caso di ritardo nella compilazione - sanzioni più alte.

“Ancora c’è tanto da fare – conclude Rete - ma la strada imboccata è quella giusta, ed è quella che porta ad invertire la rotta di un sistema abituato ad essere debole con i forti e forte con deboli”.